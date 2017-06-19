Почти 200 млн американцев пострадали от утечки данных с серверов Amazon

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Вашингтон, 19 июня. Персональные данные 198 миллионов американских избирателей, используемые Республиканской партией, утекли с серверов Amazon.

Как сообщает ZDNet, утечка информации об избирателях стала самой большой, известной на сегодняшний день. Данные, принадлежащие республиканской аналитической компании Deep Root Analytics, хранились на сервере Amazon S3.

Утечка выявила, что с помощью этой информации республиканцы пытались повлиять на исход выборов. В том числе, этим объясняются успехи кампании Барака Обамы 2008 года, пишет издание.

Сооснователь Deep Root Алекс Лундри подтвердил, что компании принадлежит сервер хранения данных Amazon S3, и заявил, что компания несет «полную ответственность за эту ситуацию». При этом Лундри отрицает, что системы компании были взломаны.