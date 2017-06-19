РЖД изменили схему движения поездов после инцидента на Курском вокзале в Москве

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Москва, 19 июня. На Курском, Смоленском и Рижском направлениях введена временная схема движения поездов после столкновения электрички и «Стрижа» на Курском вокзале в Москве, сообщили представители РЖД.

На Курском вокзале проводятся работы по ликвидации последствий столкновения электрички Нахабино-Щербинка и поезда «Стриж» Нижний Новгород-Москва. На это время схема движения поездов изменена.

«Пригородные поезда, которые следуют по Курскому ходу со стороны области в Москву, доходят до станции «Царицыно», где у пассажиров есть возможность пересесть на альтернативный вид транспорта, и после этого отправляются обратно в сторону области», — рассказали в РЖД.

Электрички других направлений доезжают до станции «Москва-Каланчевская» или до вокзалов – Савеловского, Рижского и Белорусского. После этого они следуют в обратном направлении.

В компании уточнили, что заказанные компенсационные автобусы доставят пассажиров с Курского вокзала до станций метро столицы и обратно.

Ранее была названа причина столкновения поезда «Стриж» с электричкой в Москве.