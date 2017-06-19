Позвонившую на прямую линию с Путиным онкобольную девушку доставили в Москву

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Москва, 19 июня. Самолет МЧС России, на борту которого находилась онкобольная Дарья Старикова, приземлился в российской столице. Об этом сообщили в понедельник официальные представители министерства здравоохранения Российской Федерации.

Непосредственно лечение девушки будет проходить в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена.

Напомним, во время прямой линии с главой государства Владимиром Путиным 24-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова пожаловалась на то, что врачи поставили ей неправильный диагноз.