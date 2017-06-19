Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Позвонившую на прямую линию с Путиным онкобольную девушку доставили в Москву
Triangle Created with Sketch.

Позвонившую на прямую линию с Путиным онкобольную девушку доставили в Москву

16:59  19 Июня 2017
1962

Позвонившую на прямую линию с Путиным онкобольную девушку доставили в Москву

Москва, 19 июня. Самолет МЧС России, на борту которого находилась онкобольная Дарья Старикова, приземлился в российской столице. Об этом сообщили в понедельник официальные представители министерства здравоохранения Российской Федерации.

Непосредственно лечение девушки будет проходить в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена.

Напомним, во время прямой линии с главой государства Владимиром Путиным 24-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова пожаловалась на то, что врачи поставили ей неправильный диагноз.

#путин #россия #мчс #окобольная
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть