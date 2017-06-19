ДНР: трое военнослужащих ВСУ погибли в столкновениях с «Правым сектором»

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Донецк, 19 июня. Трое украинских военнослужащих погибли, еще пять получили ранения в результате перестрелки между подразделениями ВСУ в районе Широкино. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, украинские силовики погибли в перестрелке с боевиками экстремистской организации «Правый сектор»* (запрещена в РФ) в районе Широкино.

«По уточненным данным, в результате разборок между украинскими силовиками под Широкино погибли трое военнослужащих ВСУ и пятеро получили ранения», — сказал Басурин.

Он также добавил, что за минувшие сутки вооруженные силы Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 15 населенных пунктов ДНР.

Ранее стало известно, что трое военнослужащих 53-й бригады ВСУ погибли в результате конфликта, который возник на почве злоупотребления спиртными напитками.

* Организация запрещена на территории РФ.