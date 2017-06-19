Россия справилась: стадион на Крестовском острове готов принять ЧМ-2018

В Избранное

Скопировать

Стадион на Крестовском острове в Петербурге готов не только к проведению матчей Кубка конфедераций, но и к играм чемпионата мира. Состояние всей инфраструктуры получило положительное заключение от соответствующих российских органов, а также от международной федерации футбола. Об этом сегодня заявил вице-губернатор Игорь Албин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Болельщики без устали рассказывают в социальных сетях об отдельных и незначительных технических «накладках» на новой арене в Петербурге, но они устраняются в оперативном режиме. По словам Албина, ввод в эксплуатацию такого грандиозного объекта просто не может быть идеальным. Арена «Санкт-Петербург» — пятая в мире, имеющая выкатное поле. А в России таких стадионов вообще еще не строили. Площадь крыши, например, равняется размеру трех Красных площадей. Вес металлоконструкций равен весу четырех Эйфелевых башен. Президент ФИФА Джанни Инфантино в беседе с Владимиром Путиным отметил великолепный праздник, который прошел на арене в день первого матча Кубка конфедераций.

По словам вице-губернатора Албина, арена стала украшением не только Санкт-Петербурга, но и всей России.

«Этот стадион мы еще много лет спустя будем вспоминать с теплотой. Именно он стал центром развития района в новом для города стиле хай-тек. При этом он не разрушил исторические виды и панорамы. А что касается постоянных упреков в его большой стоимости... Стадион возводился в непростое для России время. И заметьте, что изначально цифра была в два раза ниже. В 2008 году она составляла 23 миллиарда рублей, никого не пугала. Но в 2009 году страна стала организатором чемпионата мира, сразу появилось множество требований к стадиону, которые надо выполнить. В первую очередь, по вместимости. А это перепланировка уже утвержденного проекта. Поэтому давайте просто порадуемся и поздравим себя с тем, что Россия справилась!» — рассказал вице-губернатор.

Кроме того, Албин сообщил приятную новость для автомобилистов Петербурга — ремонт Тучкова моста идет с опережением графика на три месяца. Значит, работы по реконструкции переправы будут завершены уже к концу этого года. Нет отставания по графику и у «Метростроя»: станция подземки «Новокрестовская», как и планировалось, будет введена в эксплуатацию в мае 2018 года.