Ирак: трое французских журналистов подорвались на мине в Мосуле

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Багдад, 19 июня.Трое журналистов из Франции получили ранения, подорвавшись на мине в иракском Мосуле, их курдский переводчик погиб, передает телеканал Rudaw.

Подорвавшихся на мине троих репортеров из Франции в иракском Мосуле доставили на американскую военную базу в городе Эль-Кайяра. По данным телеканала Rudaw, курдский переводчик, находившийся вместе с сотрудниками французских СМИ, погиб на месте.

Известно, что инцидент произошел в районе Старого города, который остается последним форпостом боевиков ИГ* (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ). Наступление иракской армии значительно усложняет средневековая планировка исторического района Мосула — здесь очень развитая система узких городских улочек.

* Организация запрещена на территории РФ.