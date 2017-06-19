Петербургский метрополитен поставил рекорд в первый день Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 19 июня. В субботу в Петербурге прошел первый матч Кубка конфедераций FIFA 2017. Для удобства жителей и гостей города метрополитен работал до половины второго ночи. В итоге подземным транспортом воспользовались более 1,8 млн пассажиров, что превышает поток людей, которые ездят на метро в выходные дни.

Наибольший пассажиропоток был зафиксирован на станции «Крестовский остров», которой воспользовалось более 40 тысяч человек. Обычно по субботам на этой станции ездит около 19 тысяч человек.

После завершения матча Россия — Новая Зеландия пассажиропоток на станции «Крестовский остров» составил 10 тысяч человек в час, передает «Комсомольская правда в Петербурге».