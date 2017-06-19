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Происшествия
Пассажиров высаживают в Царицыно и Текстильщиках после столкновения поездов на Курском вокзале
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Пассажиров высаживают в Царицыно и Текстильщиках после столкновения поездов на Курском вокзале

16:28  19 Июня 2017
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Пассажиров высаживают в Царицыно и Текстильщиках после столкновения поездов на Курском вокзале

Москва, 19 июня. Пассажиров поездов, которые направляются на Курский вокзал Москвы, высаживают в Царицыно и Текстильщиках, передают источники Федерального агенства новостей.

После столкновения электрички Нахабино-Щербинка и поезда «Стриж» Нижний Новгород-Москва работа Курского вокзала была временно приостановлена. Пассажиров, которые следуют в направлении Москвы, высаживают в Царицыно и Текстильщиках.

По предварительной информации, задержка в движении поездов может продлиться час.

Ранее стало известно о трех пострадавших в аварии на железной дороге.

 

 

Алексей Громов
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