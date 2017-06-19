Сирия на пороге большой войны: как коалиция США сбила сирийский самолет

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Центральное командование США распространило заявление о том, что самолет был сбит «в ходе коллективной самообороны партнеров коалиции», идентифицированных как бойцы Демократических сил Сирии (ДСС), возле города Табка. Не ясно, правда, откуда эти силы получают финансирование. То ли от Саудовской Аравии, то ли от Катара.

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «Коалиция США сбивает сирийский военный самолет» (U.S-Led Coalition Shoots Down Syrian Warplane), опубликованной на информационном портале Zero Hedge. Автор — Тайлер Дюргейн (Tyler Durden)

Как сообщает ABC News, 18 июня американский истребитель сбил истребитель сирийских правительственных сил Су-22, который якобы сбросил бомбы на позиции ДСС, воюющих с ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) в Сирии. Возглавляемая США коалиция сообщила в заявлении, что ее внимание сосредоточено на борьбе с террористической группировкой, а не на борьбе с правительством Сирии или российскими войсками. При этом было отмечено, что Пентагон будет защищать коалиционные силы, которые будут подвергаться атакам. Инцидент произошел в городке к югу от Табки. Городок был отбит у «Исламского государства» ДСС (обобщающий термин для группы сирийских курдских и арабских повстанческих сил) в рамках подготовки к наступлению на оплот террористов в Ракке.

Этот инцидент — последнее свидетельство эскалации между возглавляемой США коалицией и проправительственными силами в Сирии. Штаты недавно осуществили авиаудары по просирийским правительственным войскам, которые зашли в зону урегулирования конфликта вокруг города Аль-Танф в юго-западной Сирии, где находится тренировочная база коалиции для местных сил, сражающихся с «Исламским государством»*.

Сирийская арабская армия (САА) объявила, что самолет был сбит к югу от Ракки во время преследования конвоя ИГИЛ. Пилот по-прежнему не найден.

Вот заявление сирийского главного командования армии и вооруженных сил:

«Международный альянс (IAAF) в этот день напал на один из наших истребителей у Русафы в южном районе Рифка при выполнении боевого задания в отношении террористической организации. Это привело к авиакатастрофе и потере пилота.

Это неприкрытое нападение подтверждает, что позиция США состоит в поддержке терроризма и направлена на то, чтобы попытаться повлиять на способность Сирийской арабской армии, единственной действенной силы, которая вместе с союзниками осуществляет свое законное право, бороться с терроризмом на всей территории своей родины. Это нападение произошло в то время, когда Сирийская арабская армия и ее союзники добились заметного прогресса в борьбе с террористической организацией, которая терпит поражение на многих направлениях.

Это также подтверждает существующую координацию между США и организаций поддержки террористов и разоблачает злонамеренные действия Вашингтона в сфере управления и инвестиций в терроризм для достижения целей осуществления американского сионистского проекта в регионе.

Главное командование армии и вооруженных сил, предупреждая о серьезных последствиях этой вопиющей атаки, заявляет, что такие действия не отобьют у нас решимость продолжать войну против террористических организаций и связанных с ними группировок. Мы будем восстанавливать безопасность и стабильность на всей территории Сирийской Арабской Республики».

Дамаск, 18 июня 2017 года

Главное командование армией и вооруженными силами

Внештатный журналист Алаа Ибрагим подтвердил, что сирийский самолет преследовал конвой «Исламского государства». Несколькими днями ранее поступала информация, что американские военные наблюдали, как боевики ИГИЛ покидают Ракку, и не предпринимали никаких действий.

* Организация запрещена на территории РФ.