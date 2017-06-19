Сотрудник NASA рассказал о планах пришельцев уничтожить Землю

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Вашингтон, 19 июня. Американский астронавт и исследователь NASA Лерой Рассел Чиао, который совершил четыре полета в космос, заявил, что пришельцы хотели уничтожить Землю.

Представители инопланетной расы далеко не так безобидны, как мы привыкли считать, заявил исследователь Американского аэрокосмического агентства Лерой Рассел Чиао. По его словам, на Земле присутствуют представители темных и светлых пришельцев.

Первые неоднократно пытались уничтожить голубую планету, но противостоят им инопланетяне-защитники. Чиао привел в пример два удара – Тунгусский и Челябинский метеориты, однако светлые пришельцы смогли отразить его, тем самым спасая человечество.