ДНР: украинские силовики бросили свои позиции под Ясиноватой

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Донецк, 19 июня. Украинские силовики покинули позиции в районе села Васильевка под Ясиноватой, где расположена насосная станция Южно-Донбасского водовода. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«В районе Васильевки подразделения вооруженных сил Украины оставили свои позиции, и мы подвинулись вперед», — сказал Басурин.

Он также добавил, что за время боевых действий в Донбассе территория насосной станции Южнодонбасского водовода в районе Васильевки 56 раз оказывалась под ударами артиллерии ВСУ.

Кроме того, за последнюю неделю это уже второй случай, когда украинские силовики оставляют свои позиции в Донбассе. Так, 13 июня военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ бросили свои позиции на южном участке фронта.