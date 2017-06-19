Около 20 детей погибают в США ежедневно от огнестрельного оружия

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Вашингтон, 19 июня. Травмы от огнестрельного оружия оказались на третьем месте среди причин детской смертности. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в журнале Pediatrics.

По словам специалистов, в год от стрелкового оружия умирают около 1300 юных американцев. В медицинских центрах США фиксируется порядка 5800 огнестрельных травм у детей, передает Телеканал 360.

От огнестрельных ранений ежедневно погибают или попадают в реанимацию в среднем 19 детей.

«В среднем 19 детей ежедневно погибают или попадают в реанимацию от огнестрельных ранений в США», — сообщает автор работы, специалист Центра по контролю и профилактике заболеваний США Катерина Фоулер.

В группу риска вошли, в первую очередь, мальчики, дети старшего возраста и афроамериканцы. Согласно статистике за 2012−2014 год, 82% погибших детей были мальчиками, сообщает RT.