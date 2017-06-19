Сирия: «Силы Тигра» спасли пилота Су-22, сбитого коалицией США

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Дамаск, 19 июня. «Силы Тигра» нашли живым пилота самолета Су-22 ВВС Сирии, который был сбит американским истребителем по указанию командования международной коалиции во главе с США. Информацию об этом также подтвердил телеканал «Аль-Маядин».

Согласно приведенным данным, пилот самолета был спасен командой «Сил Тигра».

The pilot of the jet has been rescued by a team of Tiger Forces — NDF (@NatDefFor) June 19, 2017

Коалиция ранее подтвердила, что сбила Су-22, принадлежащий ВВС Сирии, в провинции Ракка. По словам спикеров Дамаска, самолет выполнял задание против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*).

* Организация запрещена на территории РФ.