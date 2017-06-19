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Сирия: «Силы Тигра» спасли пилота Су-22, сбитого коалицией США
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Сирия: «Силы Тигра» спасли пилота Су-22, сбитого коалицией США

16:46  19 Июня 2017  /обновлено: 17:24  19 Июня 2017
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Сирия: «Силы Тигра» спасли пилота Су-22, сбитого коалицией США

Дамаск, 19 июня. «Силы Тигра» нашли живым пилота самолета Су-22 ВВС Сирии, который был сбит американским истребителем по указанию командования международной коалиции во главе с США. Информацию об этом также подтвердил телеканал «Аль-Маядин». 

Согласно приведенным данным, пилот самолета был спасен командой «Сил Тигра».

Коалиция ранее подтвердила, что сбила Су-22, принадлежащий ВВС Сирии, в провинции Ракка. По словам спикеров Дамаска, самолет выполнял задание против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*).

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #су-22
Тимур Румянцев
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