Названы сроки восстановления работы Курского вокзала

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Москва, 19 июня. Последствия столкновения электрички Нахабино-Щербинка и поезда «Стриж» Нижний Новгород-Москва на Курском вокзале в Москве обещают устранить не раньше, чем через два часа. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что при столкновении поездов и последовавшем сходе двух вагонов с рельсов пострадали два человека, находившиеся в «Стриже». Их жизни ничего не угрожает. По данному факту сейчас проходит доследственная проверка.