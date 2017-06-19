Три человека пострадали при столкновении поездов на Курском вокзале

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Москва, 19 июня. Мужчина госпитализирован в Москве после столкновения электрички Нахабино-Щербинка и поезда «Стриж» Нижний Новгород-Москва на Курском вокзале в Москве, сообщили источники Федерального агенства новостей.

Количество пострадавших от столкновения поездов на столичном вокзале возросло до трех. Как стало известно, мужчину госпитализировали после аварии. Владимир Р. был доставлен в городскую больницу.

Двое пассажиров «Стрижа» обратились в медпункт. Им оказали на месте первую помощь и отправили домой.

В электричке, которая шла на Щербинаку, было 250–300 человек. В прибывающем в Москву «Стриже» в момент аварии находились 315 человек.