Ты крестил нас в своих водах, и мы вернулись к тебе: Крым не прогибается под санкциями

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Евросоюз продлил еще на год санкции против Республики Крым и Севастополя. Решение было принято главами МИД стран ЕС. В ответ на продление санкций власти Крыма заявили, что жители полуострова не боятся ограничительных мер со стороны Запада и готовы противостоять любым трудностям.

Об этом, в частности, заявил глава госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Заур Смирнов.

«Крымчане не боятся действий Запада и остаются твердыми в своем решении быть с Россией. Мы никогда и не рассчитывали на западную помощь», — цитирует слова Смирнова РИА Новости.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей Заур Смирнов отметил, что к четвертому году жизни полуострова в составе России для крымчан наступило время конкретных дел. «Мы делаем все, чтобы уверенность крымчан в завтрашнем дне, которая появилась после референдума, перешла в ощущение постоянного присутствия сильной страны и ее защиты. Да, с крымским референдумом закончилась эпоха однополярного мира», — отметил он.

С насмешкой высказался по поводу потуг Запада напугать крымчан санкциями известный блогер Вадим Манукян.

«Евросоюз окончательно заигрался в санкционную политику, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вместо того чтобы оторваться от так называемых «американских партнеров» и проявить хоть какую-то самостоятельность, Европа вот уже который год подряд наступает на одни и те же грабли. Евросоюз желает оставаться американской марионеткой? Ну что ж, это их выбор!»

Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей Крыма.

Западные санкции против Крыма были введены в июне 2014 года. Сначала ограничения касались только запрета на импорт в ЕС крымских товаров без украинских сертификатов. Затем Евросоюз расширил санкции, запретив ввозить в Крым значительное количество товаров из Европы, также ограничения коснулись любых видов западных инвестиций в крымскую экономику. Также Евросоюз и США ввели персональные санкции против ряда крымских депутатов.

Что касается очередного продления западных санкций против Крыма, то пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что эти меры являются нелигитимными. А член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что экономическая и политическая блокада российского полуострова — это очень опасный прецедент для самого Евросоюза. «Продление европейских санкций в отношении Крыма и Севастополя показало несостоятельность ЕС по части соблюдения норм международного права и демократических принципов», — заявила сенатор.

Открой для себя Город героев

Уроженец Крыма, режиссер и основатель креативного агентства Dada Артем Петров, ответил на европейские санкции небольшой киноработой, посвященной его малой родине.

«Я прошел насыщенный путь от дизайнера в Крыму до основателя коммуникационного агентства Dada в Москве, но крымские корни я не забываю. Крым всегда остается для меня родным», — предварил свою работу Петров.

Режиссер посвятил ролик своему отцу, Севастополю и Крыму в целом.

«Хотелось показать Севастополь и Крым по-новому — не просто как город былого героизма, а, скорее, как идеальное место для осознанного туризма, современного активного отдыха и путешествий», — написал он.

«Ты крестил нас в своих водах, и мы вернулись к тебе», — говорит автор в своем мини-фильме о Крыме и Севастополе, напоминая историю крещения в священных водах Тавриды князя Владимира и то, как в 2014 году полуостров «вернулся в родную гавань».

«Крайне редко удается увидеть по-настоящему патриотические ролики. Без перегибов, без истерик. Это блестящая и очень тонкая работа! Спасибо!» — прокомментировал видеозапись в соцсети Facebook пользователь Георгий Акиртава.

«Вопрос по поводу того, куда ехать в отпуск, отпал на второй минуте просмотра. Не знала, что в Севастополе такие красоты», — написала под записью на YouTube Маша Веронкова.

«Тоже делал шаги в этом направлении, но, к сожалению, осознанный турист не появился», — прокомментировал в Facebook видеосюжет Петрова режиссер Виталий Пикман, приложив видео с собственной работой о Крыме.