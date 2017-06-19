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Ученые нашли самый полезный продукт для профилактики рака
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Ученые нашли самый полезный продукт для профилактики рака

17:12  19 Июня 2017
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Ученые нашли самый полезный продукт для профилактики рака

Сидней, 19 июня. Самым полезным продуктом для профилактики рака являются виноградные косточки, заявили специалисты университета Аделаиды в Австралии.

Научные сотрудники провели исследование и выяснили, что для профилактики онкологии следует употреблять виноградные косточки. Кроме того, как подчеркнули эксперты, они также принесут пользу и в качестве дополнения к умеренному воздействию химиотерапией. Ученые отметили, что это самый эффективный продукт для профилактики рака.

Ученые нашли самый полезный продукт для профилактики рака

Ранее американские кардиологи пришли к выводу, что употребление сливочного масла негативно сказывается на работе сердца человека.

Катерина Тимошенская
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