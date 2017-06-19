Сенатор Климов: США пытаются «выдавить» ВВС Сирии из своей зоны влияния под Раккой

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Минобороны РФ прекратило свое взаимодействие с Пентагоном в рамках меморандума о безопасности полетов после того, как силы Международной коалиции во главе с США сбили сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 к югу от Ракки. Решение оборонного ведомства вступает в силу сегодня.

В Минобороны действия коалиционных сил считают грубейшим нарушением международного права и посягательством на суверенитет Сирии. Там также подчеркивают, что прежде, чем атаковать сирийский истребитель, командование Международной коалиции не использовало существующий канал связи между американской авиабазой «Эль-Удейд» в Катаре и российской авиабазой «Хмеймим». Учитывая, что над провинцией Ракка совершают боевые вылеты также и российские самолеты, это не может не вызывать беспокойства.

Минобороны РФ требует расследования инцидента. До тех пор любые самолеты в районах военных операций России в Сирии будут приниматься на сопровождение ПВО.

«В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей», — говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства.

Напомним, что вчера самолет ВВС Сирии был сбит Международной коалицией во время боевого вылета в районе населенного пункта Русафа на юге провинции Ракка. По последним данным, пилот сбитого самолета был спасен сирийскими военными. Ранее Минобороны уже приостанавливало действие меморандума. Данное решение было связано с ракетным ударом ВМФ США по сирийской авиабазе «Шайрат» 7 апреля 2017 года. Тогда действием механизмов, изложенных в соглашении, было восстановлено через неделю — 14 апреля 2017 года.

Как ситуация может развиваться на этот раз? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться Андрей Климов, зампред комитета по международным делам Совфеда РФ.

«Как будет развиваться ситуация — зависит от американцев. Это не мы сбиваем чужие самолеты на чужой территории. За это несут ответственность американские пилоты. В прошлый раз приостановка меморандума заставила американцев сбавить пыл. Я надеюсь, что так будет и теперь. Военные из США должны понимать, что в Сирию их никто не звал, что там работают ВКС РФ. Всякие атаки против сирийской стороны только усиливают напряженность. Если долго бегать с факелом рядом с бочкой с бензином, то пожара не миновать», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом ФАН.

Учитывая обстоятельства, приостановка меморандума и даже потенциальное сопровождение коалиционных воздушных объектов российской авиацией и ПРО — еще очень сдержанный ответ.

«Это — цивилизованный ответ. К сожалению, сейчас не очень понятно, кто управляет ситуацией в США. Там фактически происходит институциональный переворот. Президент Дональд Трамп, верховный главнокомандующий страны, находится под следствием, вице-президент Пенс тоже. Их полномочия урезаются прямо на глазах. В такой ситуации, то, что сделало наше Минобороны — это абсолютный минимум. Мы должны проявлять осмотрительность, но также должны напомнить американцам, что они не одни на белом свете и не являются хозяевами жизни», — поясняет Климов.

Пока, до начала официального расследования, если оно будет, сенатор призывает быть осторожным с обвинениями. Существует несколько объяснений тому, почему коалиционные силы вообще сбили сирийский самолет. Все можно объяснить как простой «самодеятельностью на местах», так и попыткой Пентагона обозначить провинцию Ракка как свою зону влияния.

«Здесь может быть несколько вариантов. Может быть, пилот Международной коалиции действовал по своему усмотрению. Он мог испугаться, что его самого собьют. В принципе, это возможно. Может быть, это было решение командира, который руководит конкретной операцией в районе Ракки. Может быть, это была «рекомендация» сверху. Может быть, кто-то в Пентагоне захотел «наказать» сирийцев, дабы те не появлялись в зоне, где сконцентрирован американский спецназ и антиправительственные подразделения, которые США рассматривают в качестве своей основной ударной силы на земле. Попросту говоря, США могли решить «выдавить» ВВС Сирии из своей зоны влияния», — поясняет Андрей Климов.

В любом случае, почему произошел вчерашний инцидент — не так важно. Важно, что он произошел. Его, как правильно подметили в министерстве обороны, нельзя трактовать иначе, как прямую атаку США и их союзников на государственный суверенитет Сирийской Арабской Республики.