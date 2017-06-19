Президент Киргизии прибыл в Москву для встречи с Путиным

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Москва, 19 июня. Самолет президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приземлился в аэропорту «Внуково-2».

Визит киргизского политика приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Астаной. Кроме того, Алмазбек Атамбаев проведет переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также примет участие в церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России.

Напомним, ранее стало известно о том, что президентские выборы в Киргизии пройдут уже 15 октября 2017 года.