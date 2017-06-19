Путин рассказал о будущем материнского капитала в России

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил о возможном рассмотрении дальнейших перспектив программы материнского капитала в России. При этом глава государства особо подчеркнул, что благодаря мерам поддержки в РФ на несколько лет удалось задержать неизбежное падение рождаемости и значительно сгладить его.

Президент также подчеркнул, что сейчас власти должны так же комплексно и так же настойчиво решать возникающие проблемы, принимать дополнительные меры и сохранять и развивать те механизмы, которые уже опробованы и доказали свою эффективность.

«Рассматривается возможность проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала», — уточнил президент.

Напомним, в ходе своей традиционно прямой линии 15 июня Путин обещал вернуться к вопросу индексации этих выплат.