Аксенов оценил ущерб Крыма от санкций Евросоюза

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Симферополь, 19 июня. Эффект санкций стран запада в отношении Крыма ничтожен, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Серьезных иностранных инвестиций в Крыму не было и в период украинской аннексии, — написал он на своей странице в социальной сети Facebook. — Поэтому ограничения, введенные после воссоединения с Россией, мало что меняют».

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма. По словам депутата Государственного Совета Крыма Владислава Ганжары, новость о продлении ЕС санкций была совершенна ожидаемой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ негативно отреагировали на продление санкций ЕС по Крыму. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая также отметила, что продление санкций символизирует разрушительную идеологию господства лжи.

Напомним, в марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».