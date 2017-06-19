Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Аксенов оценил ущерб Крыма от санкций Евросоюза
Triangle Created with Sketch.

Аксенов оценил ущерб Крыма от санкций Евросоюза

16:14  19 Июня 2017
640

Аксенов оценил ущерб Крыма от санкций Евросоюза

Симферополь, 19 июня. Эффект санкций стран запада в отношении Крыма ничтожен, заявил глава республики Сергей Аксенов. 

«Серьезных иностранных инвестиций в Крыму не было и в период украинской аннексии, — написал он на своей странице в социальной сети Facebook. — Поэтому ограничения, введенные после воссоединения с Россией, мало что меняют».

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма. По словам депутата Государственного Совета Крыма Владислава Ганжары, новость о продлении ЕС санкций была совершенна ожидаемой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ негативно отреагировали на продление санкций ЕС по Крыму. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая также отметила, что продление санкций символизирует разрушительную идеологию господства лжи.

Напомним, в марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».

 

#крым #аксенов
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть