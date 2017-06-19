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Происшествия
Итальянский Отелло жестоко убил бывшую невесту из России и ее возлюбленного
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Итальянский Отелло жестоко убил бывшую невесту из России и ее возлюбленного

16:54  19 Июня 2017
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Итальянский «Отелло» задушил русскую экс-невесту и забил палкой ее избранника

Местре, 19 июня. В Италии расследуется убийство предполагаемой гражданки России, которая стала жертвой ревнивого местного жителя. Как пишут итальянские СМИ, злоумышленник задушил бывшую невесту и забил палкой ее молодого человека.

О трагедии в итальянском Местре написало издание Romagna Noi. По данным журналистов, 50-летний Стефано Перале решил расправиться с 30-летней Анастасией Ш. и ее новым 31-летним избранником Биаджио Джуниора Буономо. Он позвал пару на ужин и отравил наркотиками.

Итальянский «Отелло» задушил русскую экс-невесту и забил палкой ее избранника

После этого «Отелло» жестоко убил девушку и молодого человека, а потом рассказал полицейским о своем преступлении, передает Дни.Ру

Алексей Громов
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