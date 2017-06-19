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Политика
Путин призвал к активной демографической политике в России
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Путин призвал к активной демографической политике в России

16:05  19 Июня 2017  /обновлено: 16:11  19 Июня 2017
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Путин призвал к активной демографической политике в России

Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что политика в сфере демографии в России должна быть активной.

Президент 19 июня на совещании по экономическим вопросам России обратил внимание на демографическую политику в стране. Он подчеркнул, что вопрос демографии является важнейшим. По словам главы страны, этот показатель определяет развитие государства на десятилетия вперед.

«Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы»,  — подчеркнул российский лидер.

Путин призвал к активной демографической политике в России

Ранее стало известно, что Путин на совещании по демографии поручил правительству России предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми. 

#путин
Катерина Тимошенская
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