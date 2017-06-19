Путин призвал к активной демографической политике в России

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что политика в сфере демографии в России должна быть активной.

Президент 19 июня на совещании по экономическим вопросам России обратил внимание на демографическую политику в стране. Он подчеркнул, что вопрос демографии является важнейшим. По словам главы страны, этот показатель определяет развитие государства на десятилетия вперед.

«Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы», — подчеркнул российский лидер.

Ранее стало известно, что Путин на совещании по демографии поручил правительству России предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми.