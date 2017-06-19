Путин: Необходимо продолжать комплексную работу по снижению смертности

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Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин на совещании по демографии поручил правительству Российской Федерации предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми, а также заявил о необходимости продолжить работу по снижению смертности.

Лидер РФ подчеркнул, что «необходимо предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми».

Кроме того, естественно, надо продолжать пошаговую и комплексную работу по снижению смертности, подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что денежных ресурсов не всегда хватает, поэтому распределять их нужно грамотно и умело.