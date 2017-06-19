Путин: Необходимо продолжать комплексную работу по снижению смертности
Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин на совещании по демографии поручил правительству Российской Федерации предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми, а также заявил о необходимости продолжить работу по снижению смертности.
Лидер РФ подчеркнул, что «необходимо предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми».
Кроме того, естественно, надо продолжать пошаговую и комплексную работу по снижению смертности, подчеркнул Путин.
Президент России отметил, что денежных ресурсов не всегда хватает, поэтому распределять их нужно грамотно и умело.
«Сохранение народонаселения, поддержка рождаемости — один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе», — подытожил он.