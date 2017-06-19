Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин: Необходимо продолжать комплексную работу по снижению смертности
Triangle Created with Sketch.

Путин: Необходимо продолжать комплексную работу по снижению смертности

15:59  19 Июня 2017  /обновлено: 16:15  19 Июня 2017
220

Путин поручил кабмину предложить допмеры обеспечения жильем семей с детьми

Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин на совещании по демографии поручил правительству Российской Федерации предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми, а также заявил о необходимости продолжить работу по снижению смертности.

Лидер РФ подчеркнул, что «необходимо предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми». 

Кроме того, естественно, надо продолжать пошаговую и комплексную работу по снижению смертности, подчеркнул Путин. 

Президент России отметил, что денежных ресурсов не всегда хватает, поэтому распределять их нужно грамотно и умело.

«Сохранение народонаселения, поддержка рождаемости — один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе», — подытожил он.

#дети #путин #россия
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть