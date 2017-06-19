Путин предложил разработать программу увеличения мест в яслях

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Москва, 19 июня. Российский президент Владимир Путин предложил проработать программу создания в стране новых мест в яслях для детей до трех лет по аналогии со строительство детских садов.

Сегодня в ходе совещания по демографической политике глава государства Владимир Путин рассказал об инициативе, которая поможет решить вопрос с обеспечением яслей для детей до трех лет. По мнению президента, необходимо проработать программу подобно строительству детских садов.

«Согласен с тем, что нужно решать проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях, так же, как это мы делали с детскими садами», — сказал Путин. Также он выразил мнение, что демографическая политика в России должна быть активной.