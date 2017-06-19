Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Путин предложил разработать программу увеличения мест в яслях
Triangle Created with Sketch.

Путин предложил разработать программу увеличения мест в яслях

16:09  19 Июня 2017
1301

Путин предложил разработать программу увеличения мест в яслях

Москва, 19 июня. Российский президент Владимир Путин предложил проработать программу создания в стране новых мест в яслях для детей до трех лет по аналогии со строительство детских садов.

Сегодня в ходе совещания по демографической политике глава государства Владимир Путин рассказал об инициативе, которая поможет решить вопрос с обеспечением яслей для детей до трех лет. По мнению президента, необходимо проработать программу подобно строительству детских садов. 

«Согласен с тем, что нужно решать проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях, так же, как это мы делали с детскими садами», — сказал Путин. Также он выразил мнение, что демографическая политика в России должна быть активной.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть