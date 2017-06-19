Фанатам «Игры престолов» пообещали нового самого страшного злодея

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Лос-Анджелес, 19 июня. Датский актер Пилу Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в сериале «Игра престолов», считает своего персонажа самым злобным антагонистом саги.

В интервью журналу Empire Асбек пообещал, что персонаж Эурона Грейджоя переплюнет даже Рамси Болтона. Актер подчеркнул, что в новом сезоне его герой превратится в настоящего психопата.

«В одной сцене я хочу быть очаровательным, в другой — насильником, в третьей я хочу кого-то убить», — поделился актер.

Рамси Болтон является одним из самых главных злодеев «Игры престолов». Рамси Болтона сыграл британский актер Иван Реон.

Премьера нового сезона «Игры престолов» ожидается 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь эпизодов, каждый продлится примерно час. В основу сериала лег книжный цикл американского писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и огня».