Пентагон против мирного неба: как США толкают Сирию к гуманитарной катастрофе

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Соединенные Штаты действуют вопреки всем планам по мирному урегулированию в Сирии. Стремясь закрепиться на севере страны американцы открывают огонь по вооруженным силам САР. Правительственная армия, защищающая мирное население страны, сама оказывается под огнем уже не террористов, а якобы борцов с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

Власти США в очередной раз показали свое истинное лицо, поправ все нормы международного права: незаконно находясь на территории чужого государства, открыли огонь по ВВС Сирии, по самолету, пилот которого выполнял боевую задачу в рамках борьбы с ИГ*. Теперь, когда сирийская армия оказывается под прицелом Пентагона, мирное население может оказаться совсем беззащитным. Как США похоронили путь мирного урегулирования в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Удар коалиции по мирному процессу

В воскресенье, 18 июня, Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, сбила самолет сирийских ВВС в районе Ракки. Как сообщило верховное командование ВС САР, авиация коалиции сбила сирийский Су-22 при выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Русафа на юге провинции Ракка. Целью сирийского истребителя были террористы ИГИЛ*. Удар же возглавляемой США коалиции привел к крушению самолета. Информации о судьбе пилота не было до последнего момента: как сообщают источники, летчик был спасен в понедельник сирийскими военными.

Минобороны Сирии сочло данный инцидент актом открытой американской агрессии: по мнению верховного командования ВС САР, эти действия подтверждают, что Вашингтон поддерживает терроризм и одновременно пытается ослабить потенциал правительственной армии. При том, что САА совместно с её союзниками является единственной эффективной силой, противостоящей терроризму на всей территории страны. Кроме того, сирийские военные отметили, что данный акт агрессии также подтверждает высокий уровень координации между американцами и террористами ИГИЛ.

Тем не менее, подобные враждебные действия со стороны США не остановят сирийскую армию в борьбе против ИГ и других террористических группировок, говорится в заявлении Минобороны САР. Цель законных сирийских властей — восстановить безопасность и стабильность на всей территории Сирии.

Ответ Минобороны России

На действия коалиции незамедлительно отреагировали в Министерстве обороны России. Как отмечают в Минобороны РФ, неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием «борьбы с терроризмом» против законных вооруженных сил государства-члена ООН – это грубейшее нарушение международного права. Такие действия фактически являются военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике. На основании всех этих фактов, Минобороны РФ с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. В оборонном ведомстве требуют тщательного расследования американским командованием данного инцидента.

«В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей», — говорится в заявлении МО РФ.

Эксперт: Американцы не пропускают сирийскую армию дальше

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко, США совершают провокации на территориях, которые являются сферой компетенции сирийской армии.

«Американцы идут на явные провокации в тех зонах, которые обговаривались как сфера компетенции сирийской армии. Обстрел самолета, а также столкновения SDF с сирийской армии произошли в районе плотины Табка. Эта зона к югу от реки Евфрат была занята американцами и SDF в ходе совместной десантной операции. Во время консультаций и переговоров по Сирии американцы на нее не претендовали», — сообщил политолог.

Сотниченко объяснил, кто может оказаться под огнем коалиции, возглавляемой США.

«Известно, что, куда бы ни заходили американцы - обратно они не уходят и никого на свою территорию не пускают. Сейчас же американцы очень четко очертили свои намерения: их союзниками могут быть только SDF и вооруженная оппозиция, а САА и ее союзники для США –противник, наравне с ИГ», — отметил эксперт.

По мнению политолога, безнаказанность может негативно сказывается на имидже России, а ведь США нанесли уже несколько ударов по сирийской армии. По мнению Александра Сотниченко, Россия сейчас следовало бы показать всему миру работу комплексов ПВО С-300 и С-400, чтобы отвадить самолеты коалиции подальше от сирийской армии и ВВС САР.

«Очень надеюсь, что российское командование не ограничится последним китайским предупреждением. Для начала, необходимо постараться, чтобы американцы перестали там летать. И я надеюсь, что наша страна покажет, что мы отвечаем за свои слова, и будет отводить самолеты коалиции за Евфрат. Американцы нанесли уже несколько ударов по сирийской армии – и эта безнаказанность негативно сказывается на имидже России, которая отвечает за сирийскую армию», — подчеркнул эксперт.

Политолог обращает внимание, что США не остановятся ни перед чем ради достижения своих целей.

«Несмотря на тяжелое гуманитарное положение в Сирии, американцы не готовы отказываться от своих целей. Теперь США, по сути, начали решать свои задачи по разделу этой страны и запустили дискуссию о зонах влияния в Сирии», — подытожил Сотниченко.

* Организация запрещена на территории РФ.