ДНР поднимет в Минске вопрос о нарушениях прав детей Донбасса

Донецк, 19 июня. Представители Донецкой народной республики на переговорах в Минске намерены поднять вопрос нарушения прав детей Донбасса украинской стороной. Об этом говорится в официальном заявлении омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

«Вооруженный конфликт в Донбассе нарушает все права ребенка, гарантированные международным законодательством, – право на жизнь, право находиться со своей семьей, право на здоровье, право на развитие личности и право на заботу и защиту», – говорится в заявлении.