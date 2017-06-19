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Новороссия
ДНР поднимет в Минске вопрос о нарушениях прав детей Донбасса
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ДНР поднимет в Минске вопрос о нарушениях прав детей Донбасса

16:03  19 Июня 2017
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ДНР поднимет в Минске вопрос о нарушениях прав детей Донбасса

Донецк, 19 июня. Представители Донецкой народной республики на переговорах в Минске намерены поднять вопрос нарушения прав детей Донбасса украинской стороной. Об этом говорится в официальном заявлении омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

«Вооруженный конфликт в Донбассе нарушает все права ребенка, гарантированные международным законодательством, – право на жизнь, право находиться со своей семьей, право на здоровье, право на развитие личности и право на заботу и защиту», – говорится в заявлении.

Морозова пообещала, поднять данный вопрос на следующем заседании контактной группы в Минске, которое состоится 21 июня.

#днр #донбасс #донецк #минск
Алексей Громов
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