Стало известно о пострадавших после столкновения электрички и поезда в Москве

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Москва, 19 июня. Два человека пострадали при столкновении электрички Нахабино-Щербинка и поезда «Стриж» Нижний Новгород-Москва на Курском вокзале в Москве, сообщили в пресс-службе МЖД.

Как стало известно, при столкновении поездов есть пострадавшие. Два человека обратились к врачам за помощью после инцидента. Как уточняется, их жизни ничего не угрожает: пассажиры «Стрижа» отделались ушибами.

Ранее отмечалось, что электричка отъезжала от перрона Курского вокзала, а «Стриж» доставлял пассажиров в Москву. Скорости были небольшие, однако в результате столкновения вагон электрички сошел с рельсов.