Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Стало известно о пострадавших после столкновения электрички и поезда в Москве
Triangle Created with Sketch.

Стало известно о пострадавших после столкновения электрички и поезда в Москве

15:59  19 Июня 2017
433

Стало известно о пострадавших после столкновения электрички и поезда в Москве

Москва, 19 июня. Два человека пострадали при столкновении электрички Нахабино-Щербинка и поезда «Стриж» Нижний Новгород-Москва на Курском вокзале в Москве, сообщили в пресс-службе МЖД.

Как стало известно, при столкновении поездов есть пострадавшие. Два человека обратились к врачам за помощью после инцидента. Как уточняется, их жизни ничего не угрожает: пассажиры «Стрижа» отделались ушибами.

Стало известно о пострадавших после столкновения электрички и поезда в Москве

Ранее отмечалось, что электричка отъезжала от перрона Курского вокзала, а «Стриж» доставлял пассажиров в Москву. Скорости были небольшие, однако в результате столкновения вагон электрички сошел с рельсов. 

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть