Британский школьник открыл неизвестную науке планету

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Лондон, 19 июня. Выпускник школы из Ньюкасл-андер-Лайм 15-летний Том Ваг открыл неизвестную планету на третий день стажировки в Кильском университете.

Британский подросток проанализировал данные программы «Поиск планет в широком секторе» и заметил потемнение, которое при детальном рассмотрении оказалось неизвестной ранее науке планетой. Известно, что свое открытие школьник сделал еще два года назад – все последующее время он отдал наблюдениям, чтобы доказать свою догадку.

В итоге открытой им планете присвоили имя WASP-142b. Опытные астрономы считают, что небесное тело по размерам подобно Юпитеру, чтобы добраться до него необходимо преодолеть тысячу световых лет.