Браузер «Спутник» может послужить укреплению информационного суверенитета России

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. «Ростелеком» изучает возможность использования поисковой системы и браузера «Спутник» в государственных органах. Об этом журналистам сообщил президент телекоммуникационной компании Михаил Осеевский.

«Мы обсуждаем сейчас в первую очередь использование браузера для нужд государственных органов и государственных корпорации», — цитирует его слова ТАСС.

По словам Осеевского, отечественный браузер полезен для укрепления информационного суверенитета страны.

Напомним, в середине мая стало известно о том, что проект поисковой системы «Спутник» может быть закрыт.