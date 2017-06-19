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Браузер «Спутник» может послужить укреплению информационного суверенитета России
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Браузер «Спутник» может послужить укреплению информационного суверенитета России

16:06  19 Июня 2017
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Браузер «Спутник» может послужить укреплению информационного суверенитета России

Москва, 19 июня. «Ростелеком» изучает возможность использования поисковой системы и браузера «Спутник» в государственных органах. Об этом журналистам сообщил президент телекоммуникационной компании Михаил Осеевский.

«Мы обсуждаем сейчас в первую очередь использование браузера для нужд государственных органов и государственных корпорации», — цитирует его слова ТАСС.

По словам Осеевского, отечественный браузер полезен для укрепления информационного суверенитета страны.

Напомним, в середине мая стало известно о том, что проект поисковой системы «Спутник» может быть закрыт.

#спутник #ростелеком
Алексей Громов
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