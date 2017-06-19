Несовершеннолетнего зарезали на пляже в Ленобласти за отказ выпить

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Санкт-Петербург, 19 июня. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 19-летнего убийцу в Волховском районе Ленинградской области. Он забил до смерти 17-летнего подростка, когда тот отказался с ним выпить.

Преступление произошло на городском пляже Волхова. Пьяный мужчина попытался заставить группу несовершеннолетних выпить с ним. Когда подростки отказались, он набросился на самого старшего, принялся избивать и тащить в воду.

Оставшиеся ребята бросились за помощью к прохожим, которые и вызвали сотрудников полиции. Увы, но прибежавшие на помощь очевидцы обнаружили в воде уже мертвого парня.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.