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Происшествия
Несовершеннолетнего зарезали на пляже в Ленобласти за отказ выпить
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Несовершеннолетнего зарезали на пляже в Ленобласти за отказ выпить

15:47  19 Июня 2017
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Несовершеннолетнего зарезали на пляже в Ленобласти за отказ выпить

Санкт-Петербург, 19 июня. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 19-летнего убийцу в Волховском районе Ленинградской области. Он забил до смерти 17-летнего подростка, когда тот отказался с ним выпить.

Преступление произошло на городском пляже Волхова. Пьяный мужчина попытался заставить группу несовершеннолетних выпить с ним. Когда подростки отказались, он набросился на самого старшего, принялся избивать и тащить в воду.

Оставшиеся ребята бросились за помощью к прохожим, которые и вызвали сотрудников полиции. Увы, но прибежавшие на помощь очевидцы обнаружили в воде уже мертвого парня.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ярослава Замысловатова
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