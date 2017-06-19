ДНР ожидает визита замглавы миссии ОБСЕ в Донецк 20 июня

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Донецк, 19 июня. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг намерен посетить Донецк 20 июня. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в Минобороны ДНР.

Александр Хуг вместе с патрулями ОБСЕ проинспектирует насосную станцию 1-го подъема Южнодонбасского водовода, которая регулярно оказывается под огнем со стороны украинских сил. Так, 11 июня в результате обстрела ВСУ оказалась обесточена насосная станция 1-го подъема водовода. Из-за этого несколько дней наблюдались перебои с водоснабжением по обе стороны линии фронта.