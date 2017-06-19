Идеология господства лжи: Яровую возмутило продление санкций против Крыма

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Москва, 19 июня. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что продление санкций в отношении Крыма и Севастополя символизирует разрушительную идеологию господства лжи.

«Под запретом санкций оказалась высшая форма демократии — народный референдум и мирное волеизъявление жителей Крыма и Севастополя. По сути, санкции против Крыма и Севастополя — это разрушительная идеология господства лжи и привилегии блокады свободы и демократии», — приводит ее слова «Парламентская газета».

По мнению Яровой, продление ограничительных мер в отношении республики без обсуждения говорит о том, что Евросоюз еще на год оставил «проездной билет для двойных стандартов».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ негативно отреагировали на продление санкций ЕС по Крыму. По словам представителя Кремля, эти ограничения вредят не только жителям полуострова, но и тем, кто их вводит.