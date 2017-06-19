Столтенберг рассказал о перспективах расширения контингента НАТО в странах Балтии

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Рига, 19 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не намерен увеличивать численность своих военных в рамках боевой группы в Польше и странах Прибалтики.

Во время своего выступления в Латвии, Столтенберг отметил, что у НАТО будет значительная оборона, а также достаточное присутствие за счет боевой группы.

По его словам, НАТО может быстро увеличить свое присутствие в Прибалтике, если возникнет такая необходимость.

Напомним, ранее Североатлантический альянс принял участие в военных учениях, прошедших на границе между Литвой и Польшей.