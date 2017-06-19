МЧС предупреждает москвичей о надвигающейся грозе и сильном ветре

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Москва, 19 июня. Главное управление МЧС по России и Московской области предупреждает о скорой грозе, которая сейчас надвигается на регион. Ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Вероятность грозы будет сохраняться вплоть до вечера 19 июня. Во время непогоды могут быть повреждены линии электропередачи, возможет частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, отмечают в управлении. В результате могут образоваться заторы на дорогах, автомобилистам необходимо беречь свои транспортные средства.

В целях безопасности все окна в помещениях необходимо закрыть, машины — отправить в гараж или парковать подальше от деревьев. Пешеходам лучше всего обходить стороной шаткие строения, передает «Утро.ру».