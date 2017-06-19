Рабочие нашли человеческие скелеты при ремонте теплотрассы в центре Москвы

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Москва, 19 июня. Во время ремонта теплотрассы у дома на улице Земляной вал в Москве рабочие обнаружили человеческие скелеты. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Рабочие обнаружили человеческие останки днем 16 июня. По версии следствия, на этом месте раньше было захоронение. Для выяснения всех обстоятельств назначена судмедэкспертиза, сообщает «Свободная пресса».

Добавим, ранее в одной из квартир дома на улице Ленинградская в Колпино обнаружили скелетированный труп. Рядом с погибшим лежал паспорт на имя гражданина Украины.