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Происшествия
Скоростной поезд «Стриж» столкнулся с электричкой на Курском вокзале
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Скоростной поезд «Стриж» столкнулся с электричкой на Курском вокзале

15:30  19 Июня 2017  /обновлено: 16:02  19 Июня 2017
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Скоростной поезд «Стриж» столкнулся с электричкой на Курском вокзале

Москва, 19 июня. Электричка Нахабино-Щербинка и поезд «Стриж» Нижний Новгород-Москва столкнулись на Курском вокзале в Москве, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В Москве на железной дороге произошла авария. На Курском вокзале столкнулись электричка Нахабино-Щербинка и поезд «Стриж». Электричка отъезжала от перрона, а «Стриж» доставлял пассажиров в Москву.

Скорости были небольшие, однако в результате инцидента вагон электрички сошел с рельсов. Пассажиры были эвакуированы. В настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших. По предварительным данным, их нет.

Причины столкновения на данный момент остаются неизвестными. По одной из версий, стрелка не переключилась. Также предполагается, что инцидент произошел из-за ошибки стрелочника.

 

Алексей Громов
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