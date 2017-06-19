Встреча с Шенноном может ускорить встречу Путина и Трампа — Рябков

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. Заместитель министра дипломатического ведомства России Сергей Рябков полагает, что благодаря встрече с первым замгоссекретарем США по политическим вопросам Томасом Шенноном можно будет «подготовить почву» для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что в том случае, если контакт пройдет в позитивном русле, то, возможно, это поспособствует лучшей подготовке к встрече на высшем уровне.

Российский дипломат также отметил, что ключевая задача — «подготовить почву» для контакта глав РФ и США.

«Чем лучше эта работа будет проделана, тем больше вероятность того, что российский и американский главы воспримут ее как «хороший вклад» в успех переговоров», — резюмировал Рябков.

Напомним, переговоры Рябкова и Шеннона пройдут в грядущую пятницу в Петербурге.