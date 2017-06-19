Рособрнадзор рассказал о перспективах двухуровневого ЕГЭ по истории

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Москва, 19 июня. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов назвал условия двухуровнего Единого государственного экзамена по истории.

В случае если ведомство получит разрешение Минобрнауки, ЕГЭ по этому предмету поделят на базовый и профильный. Пока в министерстве окончательного решения на этот счет не приняли, подчеркнул он.

«Давайте дождемся решения. Если такое решение будет, мы, конечно, сделаем. Будет базовая и профильная – решение министерства. Пока нет окончательного решения», — подчеркнул Кравцов.

Ранее министр образования РФ Ольга Васильева сообщила, что в 2020 году обязательный ЕГЭ по истории могут провести в пилотном режиме в ряде регионов ЦФО, а уже в 2022 году он может стать обязательным для сдачи уже на всей территории России.