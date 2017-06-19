Путин примет в Кремле членов обновленной Общественной палаты

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Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин во вторник, 20 июня, встретится в Кремле с членами Общественной палаты VI состава.

«20 июня 2017 года президент РФ Владимир Путин встретится в Кремле с членами Общественной палаты VI состава», — сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что секретарем ОП шестого состава по итогам первого пленарного заседания был выбран общественный деятель и журналист Валерий Фадеев. Его кандидатура была единственной, выдвинутой на пост руководителя Советом старейшин палаты.