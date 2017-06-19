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Спорт
«Зенит» контактировал с Хесусом Навасом
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«Зенит» контактировал с Хесусом Навасом

15:31  19 Июня 2017  /обновлено: 15:41  19 Июня 2017
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«Зенит» может возобновить переговоры о переходе Хесуса Наваса

Санкт-Петербург, 19 июня. «Зенит» связывался с испанским полузащитником Хесусом Навасом. Как стало известно Федеральному агентству новостей, петербургский клуб рассматривал вариант приглашения 31-летнего крайнего полузащитника, чей контракт с «Манчестер Сити» истек.

По словам источника, сам футболист не против переезда, однако хочет получать в Петербурге порядка 5 млн евро в год. Кроме того, футболист рассчитывает на трехлетнее соглашение. В настоящий момент переговоры между сторонами не ведутся, однако, как отмечает источник, они могут быть возобновлены.

#зенит #навас
Алексей Громов
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