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Происшествия
МЧС России хочет помочь Португалии в борьбе с лесными пожарами
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МЧС России хочет помочь Португалии в борьбе с лесными пожарами

15:18  19 Июня 2017
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МЧС России хочет помочь Португалии в борьбе с лесными пожарами

Москва, 19 июня. МЧС России выразило готовность оказать помощь Португалии в борьбе с природными пожарами, сообщает пресс-служба ведомства.

В телеграмме глава МЧС РФ Владимир Пучков выражает соболезнования в связи с природными пожарами, которые бушуют в Португалии. Силы и средства России готовы оказать посильную помощь в борьбе со стихией, передает «Свободная пресса».

В понедельник в Португалии был объявлен траур в связи с гибелью людей из-за природных пожаров. По предварительной информации, бедствие унесло жизни 62 человек.

Ранее президент России Владимир Путин направил своему португальскому коллеге Марселу Ребелу ди Созе телеграмму с соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров.

#мчс #португалия
Алексей Громов
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