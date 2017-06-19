МЧС России хочет помочь Португалии в борьбе с лесными пожарами

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Москва, 19 июня. МЧС России выразило готовность оказать помощь Португалии в борьбе с природными пожарами, сообщает пресс-служба ведомства.

В телеграмме глава МЧС РФ Владимир Пучков выражает соболезнования в связи с природными пожарами, которые бушуют в Португалии. Силы и средства России готовы оказать посильную помощь в борьбе со стихией, передает «Свободная пресса».

В понедельник в Португалии был объявлен траур в связи с гибелью людей из-за природных пожаров. По предварительной информации, бедствие унесло жизни 62 человек.

More than 1,000 firefighters are battling Portugal's forest blaze after it killed at least 62 people at the weekend https://t.co/VXL7HtmEx6 pic.twitter.com/1h1e8OFBNx — Reuters UK (@ReutersUK) June 19, 2017

Ранее президент России Владимир Путин направил своему португальскому коллеге Марселу Ребелу ди Созе телеграмму с соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров.