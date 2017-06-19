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Происшествия
В Петергофе мужчина прыгнул в канал ради спасения тонущей белки
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В Петергофе мужчина прыгнул в канал ради спасения тонущей белки

15:19  19 Июня 2017
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В Петергофе мужчина прыгнул в канал ради спасения тонущей белки

Санкт-Петербург, 19 июня. Накануне в Морском канале Петергофа мужчина прыгнул в воду, что спасти утопающую белку, однако животному не хватило сил, сообщают очевидцы инцидента.

Китайские туристы и местный житель пытались эвакуировать плавающую в Морском канале белку, которая не могла выбраться из воды самостоятельно. Очевидцы говорят, что случай произошел накануне.

«Мужчина за ней спустился и достал. Но не хватило минуты, у белки кончились силы, захлебнулась. Не спасли», — написал петербуржец Александр Михнев. Известно, что спасателю пришлось раздеться перед прыжком в воду, за ним со стороны наблюдали десятки людей, но только делали фото, а не помогали, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге»

 

Ирина Селезнева
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