В Петергофе мужчина прыгнул в канал ради спасения тонущей белки

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Санкт-Петербург, 19 июня. Накануне в Морском канале Петергофа мужчина прыгнул в воду, что спасти утопающую белку, однако животному не хватило сил, сообщают очевидцы инцидента.

Китайские туристы и местный житель пытались эвакуировать плавающую в Морском канале белку, которая не могла выбраться из воды самостоятельно. Очевидцы говорят, что случай произошел накануне.

«Мужчина за ней спустился и достал. Но не хватило минуты, у белки кончились силы, захлебнулась. Не спасли», — написал петербуржец Александр Михнев. Известно, что спасателю пришлось раздеться перед прыжком в воду, за ним со стороны наблюдали десятки людей, но только делали фото, а не помогали, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге»