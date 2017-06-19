Сирия и Донбасс станут ключевыми темами переговоров Лаврова с главой МИД Франции

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Москва, 19 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан 20 июня в Москве обсудят ситуацию в Ливии, Сирийской республике и на Украине. Такую информацию приводят в российском дипведомстве.

В министерстве обратили внимание на то, что стороны обменяются мнениями по тематике урегулирования наиболее актуальных международных проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Сахаро-Сахельском регионе, Ливии, Сирии, на Украине, а также обсудят совместные шаги по налаживанию взаимодействия на антитеррористическом треке. Кроме того, Лавров и Ле Дриан сверят часы по повестке дня Совета безопасности ООН, в котором Россия и Франция тесно сотрудничают в качестве постоянных членов.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что представители Вашингтона обязаны согласовывать все свои шаги в Сирии с центральным правительством в Дамаске.