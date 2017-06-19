Да, посмел: Соловьев объяснил резкое высказывание о митингующих на Тверской

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Москва, 19 июня. Ведущий Владимир Соловьев объяснил резкое высказывание об участниках несанкционированной акции на Тверской улице в Москве 12 июня.

В Сети появилась петиция, в которой некоторые граждане страны потребовали привлечь Соловьева к уголовной ответственности за сравнение участников несанкционированной акции на Тверской улице в День России с «двумя процентами вечного дерьма».

Журналист признал, что высказывание было резким, однако подчеркнул, что от слов не отказывается и пояснил свою точку зрения. Он обратил внимание, что провокаторы наплевали на сограждан, которые хотели мирно и спокойно отметить праздник.

«Я высказал свое мнение — да, резкое. Теперь спрашивают, как я посмел. Да, посмел! Я готов повторить все, что сказал, — цитирует ведущего «Ридус». — Как еще назвать людей, которые наплевали на 260 тысяч москвичей и пошли гадить им праздник? Я считаю, участники акции должны извиниться перед москвичами. Подчеркиваю: речь идет именно о тех, кто пришел на Тверскую. Почему они не пошли на проспект Сахарова?»

Ранее сообщалось, что бойца Росгвардии ударили ножом в спину на запрещенном митинге в Петербурге 12 июня.