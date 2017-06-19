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Новороссия
ДНР: украинские силовики перебросили «Грады» на линию фронта в Донбассе
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ДНР: украинские силовики перебросили «Грады» на линию фронта в Донбассе

15:15  19 Июня 2017
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ДНР: украинские силовики перебросили «Грады» на линию фронта в Донбассе

Донецк, 19 июня. Украинские силовики перебросили на южный участок фронта в Донбассе батарею реактивных систем залпового огня «Град». Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств вдоль линии соприкосновения. Так, в районе села Гранитное выявлено местоположение батареи РСЗО «Град» 28-й отдельной механизированной бригады», – сказал Басурин.

Кроме того, в районе Волновахи зафиксировано прибытие 70 единиц автомобильной техники ВСУ с личным составом и боеприпасами. Басурин также добавил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории республики 334 снаряда.

#днр #всу #донбасс #донецк
Алексей Громов
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