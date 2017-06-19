Угрозы противостояния между ВКС РФ и силами США в Сирии нет — Озеров

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Москва, 19 июня. Нет никакой угрозы противостояния между ВКС РФ и силами США в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявил в понедельник председатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Озеров, комментируя инцидент со сбитым сирийским самолетом.

«Угроза для этих самолетов может появиться только в случае, если они будут предпринимать действия, несущие в свою очередь угрозу для российских ВКС», — подчеркнул сенатор.

Напомним, ранее официальные представители министерства обороны РФ предупредили международную коалицию об опасности сближения с Воздушно-космическими силами Российской Федерации в небе Сирийской Арабской Республики.