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Новости Сирии
Угрозы противостояния между ВКС РФ и силами США в Сирии нет — Озеров
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Угрозы противостояния между ВКС РФ и силами США в Сирии нет — Озеров

15:32  19 Июня 2017
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Угрозы противостояния между ВКС РФ и силами США в Сирии нет — Озеров

Москва, 19 июня. Нет никакой угрозы противостояния между ВКС РФ и силами США в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявил в понедельник председатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Озеров, комментируя инцидент со сбитым сирийским самолетом.

«Угроза для этих самолетов может появиться только в случае, если они будут предпринимать действия, несущие в свою очередь угрозу для российских ВКС», — подчеркнул сенатор.

Напомним, ранее официальные представители министерства обороны РФ предупредили международную коалицию об опасности сближения с Воздушно-космическими силами Российской Федерации в небе Сирийской Арабской Республики.

#сша #сирия #вкс рф #рф
Алексей Громов
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