Российский гандбол без Евро: Максимов объяснил, почему Торгованову можно дать шанс

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Москва, 19 июня. Отставка главного тренера сборной России по гандболу Дмитрия Торгованова может оказаться неправильным решением. Таким мнением поделился бывший тренер национальной команды и наставник 16-кратных чемпионов России «Чеховских медведей» Владимир Максимов.

По его словам, Торгованов в минувшем году значительно изменил состав, пригласил молодых игроков, а также опытных гандболистов, выступающих в европейских клубах.

«На сегодняшний день команда показывает более современный гандбол: использует активную защиту, которая позволяет оказать большее давление на соперника, и резкие контратаки», — отметил специалист.

Максимов подчеркнул, что решение вопроса о судьбе Торгованова в сборной должно быть взвешенным и напомнил о ситуации с женской сборной и Евгением Трефиловым, которого точно так же за год до бразильских Игр-2016 могли уволить с тренерского поста, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, дружина Торгованова не смогла завоевать путевку на Евро-2018, сыграв вничью с черногорцами. Попасть на европейское первенство россияне могли только победив соперника.