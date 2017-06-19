Сирия — бойня под Саламией: как ИГИЛ готовится к атаке на Пальмиру и «дорогу жизни» на Алеппо  

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Ожесточенные бои Сирийской арабской армии (САА) с боевиками террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) к северо-востоку от города Саламия показывают, что террористы продолжают стягивать значительные силы в Акербат для атак на центральную Сирию. Как боевики ИГ* копят силы для рассечения Сирии на две части — в материале Федерального агентства новостей.

An Islamic State heavy artillery piece in 'Aqarib, eastern Hama, Syria: pic.twitter.com/XppqENZzyc — C. Anzalone (@IbnSiqilli) June 2, 2017

В воскресенье, 18 июня, Сирийская арабская армия (САА) вступила в ожесточенные столкновения с боевиками ИГ на востоке провинции Хама. Как сообщают источники ИГ, по меньшей мере 22 солдата САА погибли в ходе боя на окраине Шейх Хилала к северо-востоку от города Саламия. Кроме того, сирийские военные потеряли два танка, БМП и два пикапа, оснащенные крупнокалиберными пулеметами. Еще четыре солдата САА были убиты недалеко от села Акариб Ас-Сафи, которое постоянно находится под обстрелом террористов.

Таким образом, командование «Исламского государства»* продолжает стягивать на восток провинции Хама значительные силы для атаки на газовые поля Пальмиры. По некоторым данным, общая концентрация сил ИГ на востоке провинции Хама уже насчитывает около девяти тысяч человек. Террористы активно используют на этом участке фронта бронированные «джихад-мобили» и самодельные боевые беспилотники.

Политический и военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, беседуя с корреспондентом ФАН, отметил, что американцы взяли на вооружение стратегию не уничтожения ИГИЛ*, а выдавливания террористов навстречу сирийской армии ближе к территориям, которые контролируются Дамаском.

«Была в Средние века такая изощренная казнь. Жертве на груди или животе фиксировали металлическую клетку без дна, в ней была живая крыса. Она, осознав тщетность попыток выбраться через клетку, прогрызала путь через тело жертвы. Примерно чем-то подобным занимаются американцы, выпуская ИГ из Ракки».

В этом свете вполне правдоподобной звучит информация о том, что формирования «Демократических сил Сирии» (SDF), состоящие в основном из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, договариваются с боевиками ИГ об открытии для них коридоров из Ракки в сторону Пальмиры.

«Выдавливаемые из Ракки боевики концентрируются в районах Хувейсиса и Акербата. Это прекрасный плацдарм для дальнейшего броска в сторону газовых полей вокруг Пальмиры или Растанского котла, а затем на выход к ливанской границе. Понятно, что правительственная армия будет делать все, чтобы не допустить такого сценария. Однако террористы в данном случае оказываются в положении той самой крысы, которой некуда деваться. По мере нарастания давления с севера, им придется активизировать попытки прорыва обороны САА. Конечно, выход к ливанской границе — это совершенно пессимистический вариант, но вот дороги на Хомс и на Пальмиру у боевиков будут открыты», — пояснил Дмитрий Родионов.

На данный момент концентрация боевиков ИГ в Акербате выросла с 1,5 до 3 тысяч человек. Среди боевиков отмечаются отборные бандформирования, которые ранее вели бои с проамериканскими силами в Ракке и Мосуле. К тому же, отметил военный эксперт, под угрозой удара из Акербата находится «дорога жизни» Саламия-Итрия-Ханассер-Алеппо, по которой идет снабжение всего севера Сирии. В случае «перерезания» трассы Алеппо окажется заблокированным, а территория, контролируемая Дамаском, букет рассечена надвое.

«Это будет самым серьезным поражением правительственных сил за всю войну. Помимо решимости и отсутствия иного выхода, у террористов достаточно людей, которые продолжают прибывать из-под Ракки и из Ирака, откуда ИГ стремительно выдавливают. И они вооружены самым современным американским оружием, что дает основания подозревать, что их им не только коридоры для отхода предоставляют. В любом случае САА сейчас необходимо любой ценой брать Акербат. Это не только обезопасит сирийцев от прорыва боевиков к Пальмире или к «дороге жизни», но и позволит сконцентрировать все силы на деблокаде Дейр-эз-Зора. С последним тоже нельзя медлить. Пребывающие из-под Ракки и Мосула террористы ИГИЛ могут попытаться взять этот стратегический город, что может серьезно повлиять на исход войны», — резюмировал Дмитрий Родионов.

Напомним, в воскресенье, 18 июня, международная антитеррористическая коалиция во главе с США сбила сирийский Су-22, который выполнял операцию, направленную против боевиков «Исламского государства». Согласно заявлению американских военных, самолет ВВС САР якобы наносил авиаудары по позициям ДСС. Официальный Дамаск в свою очередь обвинил коалицию в пособничестве ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.